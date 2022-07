Santa María al rescate: “Ennio, el maestro”, un documental increíble

Un documental de 2021 del director Giuseppe Tornatore, muy amigo de Ennio, que hizo Cinema Paradiso y es muy íntimo, es un lujo de documental y lo cuenta él antes de morirse, dos años antes. Así que no logró verlo.

Él cuenta y se ve en imágenes en su estudio, trabajando, un tipo conocido por ser muy estricto y serio y que siempre estaba estudiando y poco expuesto.

Giuseppe logra mostrar su espacio físico, su pieza, su escritorio y relata cronológicamente su historia musical desde los 50. Cuenta que no usaba trompetas en sus composiciones porque el papá tocaba trompeta y no era muy bueno entonces no quería que le exigiera tocar. Y solo las incluye cuando el padre muere y se libera de él.

Hizo más de 500 bandas sonoras y muchos lo comparan con Beethoven por su genialidad y lo prolífico que es. Se podría decir que es el músico más importante del siglo XX.

Un vanguardista sin querer serlo mucho. Porque hacía música en algo que era mal visto: hacer música para el cine.

No se ganó el Oscar solo hasta el 2016 con “Los ocho más odiados”, pero no con La Misión o Cinema Paradiso.

Cuando muere deja una carta impresionante: “Yo, Ennio Morricone, he muerto”. Un ácrata donde le agradece a sus hijos, pero especialmente a su señora María: “la despedida que más duele es la tuya”.