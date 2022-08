Con funeral de Estado en Australia será despedida Olivia Newton-John

La muerte de la cantante y actriz Olivia Newton-John sigue doliendo en el mundo. A un día de su fallecimiento, su sobrina comentó que Newton-John recibirá un funeral de Estado en Australia.

Recordemos que la cantante nació en Inglaterra, pero a los 6 años se mudó junto a su familia a Australia: “Haremos el funeral de Estado, no solo en nombre de nuestra familia, sino que creo que Australia lo necesita. Ella es muy querida”, dijo en una entrevista, Tottie Goldsmith.

La sobrina comentó también que Newton-John de 73 años y que luchó contra un cáncer durante más de 30, estaba con su” sistema inmunológico muy susceptible” por lo que durante los últimos 5 días en los que estuvo hospitalizada, contrajo infecciones: “No fue una sorpresa, sabemos lo enferma que estuvo, especialmente en los últimos cinco días”, agregó.

Las despedidas

Muchos son los que han homenajeado y se han despedido de la intérprete de “‘You’re the One that I Want”, “Summer Nights” o “Hopelessly Devoted to You”.

Su hija compartió varias fotos de las dos en su Instagram. En esta oportunidad no escribió nada, pero hace pocos días también había realizado una publicación en donde se lee: “Adoro a esta mujer. Mi madre. Mi mejor amiga”.

Otros de los que se despidió con un sentido homenaje, fue John Travolta, su compañero en Grease Brillantina (1978). El actor, también a través de su Instagram: “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”