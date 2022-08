Los cuatro años sin Aretha Franklin: La mujer que cambió la historia del soul

Fue sencillamente una ídola. Pocas artistas lograron entrar en esa categoría como lo hizo ella: Aretha Franklin.

La entrega absoluta de esta norteamericana al cantar la convirtieron en la gran reina del soul. Y su muerte producto de un cáncer de páncreas, el 16 de agosto de 2018, conmovió a todo el mundo.

Su figura es tan grande como su legado y el repertorio que dejó nos revela buena parte de lo que fue: Una dama con todas sus letras, un ícono de la cultura popular y un arma clave en la reivindicación política y los derechos civiles.

A lo largo de su larga carrera, la artista obtuvo 18 premios Grammy, incluyendo uno por Lifetime Achievement.

Los éxitos de Franklin incluyen “(You Make MeFeel Like) A Natural Woman” (1968), “Day Dreaming” (1972), “Jump to It” (1982), “Freeway of Love” (1985), y “A Rose Is Still A Rose, “(1998), entre muchos otros.

Hoy recordamos a esta cantante infinita con su música y sus frases que han marcado la historia:

10 frases con las que recordamos a la gran Aretha Franklin