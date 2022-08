Madonna cumple 64 años: Disco nuevo, biopic y siempre escandalizando

Madonna cumple 64 años y ya no quedan epítetos para describirla. Diva del pop, ícono cultural, símbolo sexual, marcadora de tendencias, provocadora, lenguaraz, polémica.

Todo lo que hace Madonna genera olas en los medios de comunicación y no pasa inadvertida en ninguna parte del mundo. Y es que no es para menos. La reina del pop siempre ha desafiado al mundo y con la edad, eso no ha parado.

En mayo de este año lanzó una imagen en 3D de su vagina dando a luz un árbol, mariposas y un ciempiés. Hace poco conocimos su colaboración en Break My Soul de Beyoncé y el agradecimiento que Queen B le dio: Un ramo de flores con una carta en la que se leía “Gracias, Reina. Eres una auténtica obra maestra”.

Madonna está en plena promoción de su disco Finally Enough Love: 50 Number Ones, su disco que recopila los 50 números uno que ha conseguido a lo largo de su carrera y que estará disponible en las plataformas digitales este 19 de agosto, pero que además, tendrá una versión en tres CD y una edición limitada que ya está agotada, de un vinilo rojo.

Biopic

Aunque se viene anunciando hace algún tiempo, lo cierto es que el guión aún no está terminado. Como ha declarado la misma cantante, son tantas las cosas que tiene para contar, que le cuesta sintetizar.

Lo que sí parece estar claro, es quien interpretará a la diva. Sería la actriz Julia Garner, ganadora de dos Emmy por su papel de Ruth Longmore en Ozark.

Celebremos

Queremos celebrarla con su marca registrada: Su música. Elegimos una playlist que quizás no refleja todos los cambios de timón que ha sufrido su carrera, pero que tiene cierto halo nostálgico. ¡Felicidades Madonna!

Escucha: