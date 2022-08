“Blondie’s New York and the Making of Parallel Lines”, es un documental de 2014 que hace un paralelo entre el New York de la época y la grabación del disco que hizo saltar a Blondie: Parallel Lines.

“Un proceso de ciudad muy bien descrito por Blondie de los 70, aunque los trataban como basura comparado con otras bandas del momento”, comentó Ignacio Olivares.