“Esto me está matando (…) Les devolveré su dinero”: The Weekend se queda sin voz a minutos de comenzar su concierto

Después de la pandemia, al fin The Weeknd volvió a los escenarios con su gira “After Hours Til Dawn”, pero tal vez, tendrá que ser cancelada.

Esto porque el segundo concierto tuvo que ser suspendido porque el vocalista Abel Makkonen Tesfaye se quedó sin voz después de cantar pocos minutos. Cuando estaba interpretando la reconocida “Can’t Feel My Face”, el cantante abruptamente abandonó el escenario, al volver dijo “quiero disculparme personalmente con ustedes. No sé qué pasó cuando grité, pero me quedé sin voz. Esto me está matando, pero quiero que sepan que no puedo darles lo que quiero. Lo siento mucho. Los quiero, chicos. Muchas gracias”.

“Les devolveré su dinero”, prometió Tesfaye, agregando después: “Pero haré un show muy pronto para ustedes”.

Más tarde en su Twitter, publicó: “Mi voz se apagó durante la primera canción y estoy devastado. Sentí que se iba y mi corazón se desvaneció. Mis más profundas disculpas a mis fans aquí. Prometo que les compensaré con una nueva fecha”.