Luces, música y mucha buena onda: Coldplay volvió a Chile

Anoche fue el primer concierto de los cuatro que Coldplay dará en el Estadio Nacional.

Con pulseras con luces led para todos los asistentes, juegos de luces en el escenario, pirotecnia y muchas buenas canciones, los de Coldplay se reencontraron con el público chileno mostrando lo mejor de Music of the Spheres la gira que los ha tenido viajando por todo el mundo y que les ha valido críticas como la de The Guardian que dijo sobre ellos: “La banda más grande del mundo durante algunos años”.

Con la Princesa Alba y Camila Cabello como teloneras, la previa en una noche fría se pasaba mejor. Luego de la salida de Coldplay todo fue cantos, luces y bailes.

Les dejamos algunas de los registros que se compartieron en redes sociales: