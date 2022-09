A los 59 años falleció Coolio: Rapero ícono de los años 90

“Gangsta’s Paradise” y “Fantastic Voyage” son parte de los éxitos del rapero Coolio quien falleció a los 59 años. El músico fue parte de los nombres más importantes del hip-hop de la década de 1990.

Su muerte ocurrió cuando visitaba a un amigo en Los Ángeles, dijo a The Associated Press el veterano manager Jarez Posey. La causa aún no ha sido aclarada.

El artista ganó un Grammy a la mejor interpretación de rap en solitario por “Gangsta’s Paradise”, el éxito de 1995 de la banda sonora de la película de Michelle Pfeiffer “Dangerous Minds” que muestra la canción de Stevie Wonder de 1976 “Pastime Paradise”.

Por su parte, Michelle Pfeiffer publicó un extracto del video clip de esta canción con un mensaje de despedida para el rapero tras enterarse de su muerte.

Me duele la noticia del fallecimiento del talentoso artista coolio. Una vida demasiado corta. Como algunos de ustedes saben, tuve la suerte de trabajar con él en Dangerous Minds en 1995. Ganó un Grammy por su brillante canción en la banda sonora, que creo que fue la razón por la que nuestra película tuvo tanto éxito. Recuerdo que fue muy amable. 30 años después, todavía me da escalofríos cuando escucho la canción. Envío amor y luz a su familia. Descansa en el poder, Artis Leon Ivey Jr. ❤️

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michelle Pfeiffer (@michellepfeifferofficial)

Coolio, nacido en Monessen, Pensilvania, al sur de Pittsburgh, se mudó a Compton, California, donde asistió a un colegio comunitario. Trabajó como bombero voluntario y en la seguridad del aeropuerto antes de dedicarse a tiempo completo a la escena del hip-hop.

Su carrera despegó con el lanzamiento en 1994 de su álbum debut en Tommy Boy Records, “It Takes a Thief”. Su canción de apertura, “Fantastic Voyage”, alcanzaría el número 3 en el Billboard Hot 100.

Entre los discos que publicó posteriormente destacan “My Soul”, “Coolio.com”, “El Cool Magnifico” -con guiños a la comunidad latina de Los Ángeles-, “The Return of the Gangsta”, “Steal Hear y “From the Bottom 2 the Top”.

Además, Coolio también participó en el mundo audiovisual con más de 100 créditos en series y películas, además de publicar el libro de cocina y el programa “Cookin’ with Coolio”.