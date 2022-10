Imagine Dragons cancela sus conciertos en Latinoamérica

La banda norteamericana Imagine Dragons informó la postergación de sus conciertos por Latinoamérica, incluyendo Chile, por el estado de salud de su vocalista, Dan Reynolds.

El cuarteto de rock alternativo señaló en redes sociales:

“Lamentamos mucho compartir que tenemos que posponer nuestros shows en Latinoamérica. Algunos de ustedes saben que Dan ha estado luchando con una hemorragia en las cuerdas vocales y un nódulo desde la última etapa de la gira, y su médico le ha advertido de que salir ahora mismo podría causar una ruptura y dañar irremediablemente su voz”.

