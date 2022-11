Primavera Sound Santiago: Todo lo que tienes que saber para este fin de semana

Este fin de semana, en el Parque Bicentenario de Cerrillos se llevará a cabo el festival musical Primavera Sound, el cual tiene proyecciones de recibir a más de 35 mil asistentes en sus tres jornadas: viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de noviembre.

Hidratación

Uno de los puntos importantes es la provisión de agua, por lo que habrá 2 puntos de hidratación. Uno en sector maicillo (2 barras de 3 metros de largo con 4 llaves cada una Es decir, 8 puntos de agua), y el segundo punto está en la mitad del parque, con 3 barras de agua, con 12 puntos para aprovisionarse.

Una novedad es que se venderán cervezas, habrá 2 zonas de Beer Garden donde se podrán comprar bebidas alcohólicas (solo para mayores de 18 años), 5 barras analcohólicas en distintos puntos del parque.

Sombra

Como el Parque Bicentenario de Cerrillos carece de árboles, habrá zonas de sombra para los asistentes, se trata de enormes piezas de telas sostenidas sobre estructuras, las cuales estarán en la zonas de las lomas, y un gran mandala de 45 mts de diámetro ubicada entre dos de los escenarios principales.

Otros puntos destacados es que habrá 6 totems de información, 2 info point, 2 tiendas de merch, 3 barras de cocinerías y 26 variedades de foodtrucks.

Estacionamientos y bicicletas

Habrá 70 bicicleteros disponibles, los cuales se podrán usar por orden de llegada (hay que llevar sus respectivos candados), además 3.000 estacionamientos por día (cuyos boletos se pueden comprar en Puntoticket).

Hay un acceso único que es por calle Departamental, a pasos de la estación de Metro Cerrillos, una de las que se usó este año en el marco del Lollapalooza.

Qué se puede ingresar y qué no

Objetos permitidos para los asistentes: Bolsos y mochilas que no superen los 24lts de capacidad, botellas de plástico blando (PET) de 500cc máximo, mantas y toallas, polerones y chaquetas de abrigo, Protector solar en crema (no en aerosol), desodorante (no en aerosol), medicamentos (con receta médica en mano), cargador portátil de capacidad máxima 20.000 mAh y coches de bebé.

Objetos prohibidos: Armas de cualquier tipo, elementos cortopunzantes, sustancias ilícitas, vasos o envases de vidrio, notebooks, tablets o similares, scooters, patines, skates o similares, cascos de moto, bicicleta o similares, maletas, bolsas o mochilas de grandes dimensiones, botellas y líquidos de cualquier tipo, latas y aerosoles, punteros láser, equipos fotográficos o de video profesionales, drones, selfies Sticks, pisos, sillas o similares, quitasoles, coolers.

Medios de transporte

Considerando que hay algunos shows que empiezan incluso a las 23 horas, se elaboraron planes con el Ministerio de Transporte, los que puedes conocer a continuación: