Taylor Swift: La ganadora indiscutida de los AMAs 2022

Taylor Swift fue la gran ganadora de la última versión de los American Music Awards 2022 (AMAs), ya que se llevó todos los premios en las seis categorías que estaba nominada.

La ceremonia fue conducida por Wayne Brady y contó con las actuaciones de artistas como Pink, Stevie Wonder, Charlie Puth, Ari Lennox, GloRilla, David Guetta, Bebe Rexha, Dove Cameron, Anitta, Lil Baby, Carrie Underwood, Imagine Dragons con J.I.D., Yola, Tems y Wizkid.

Por su parte, Bad Bunny contaba con ocho nominaciones, pero solo se llevó dos.

.@taylorswift13 is your Artist of the Year ❤️ #AMAs pic.twitter.com/Z8f2FVOv7Q

— American Music Awards (@AMAs) November 21, 2022