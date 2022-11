Con Elton John y Cris Martin: Shania Twain celebrará a lo grande los 25 años de “Come On Over”

Una versión de lujo es lo que se vendrá de Come On Over, el disco emblemático de 1997 de Shania Twain.

Como parte de la cuenta regresiva navideña de Apple Music, From Apple Music With Love, el disco será lanzado este 4 de diciembre y además de las canciones que estaban en el álbum, también contará con dos versiones en vivo de “You’re Still the One”, una de principios de 2022 con Cris Martin, vocalista de Coldplay y otra con Sir Elton John de 1999.

25 años

A través de sus redes sociales, la cantante ha estado celebrando los 25 años de su disco. En Instagram escribió:

“Hace 25 años lancé Come On Over… y gracias a su apoyo, ese álbum se convirtió en: el álbum de estudio más vendido de una artista femenina de todos los tiempos, el álbum de música country más vendido [y] el más grande -venta de álbum de un artista country canadiense (…) “¡¡Ni siquiera podía imaginar eso en mis sueños más locos!! Gracias”