Los mejores álbumes de 2022 según Pitchfork

La plataforma especialista en música realizó el recuento de los mejores álbumes del año. Un año, como ellos mismos dijeron, ene el que varios artistas regresaron con material nuevo después de los años más duros de la pandemia.

Beyoncé, Kendrick Lamar, Björk, Alvvays, Rosalía y Mitski, fueron algunos de ellos.

Aquí su veredicto:

1. Beyoncé Renaissance

2. Sudan Archives: Natural Brown Prom Queen

3. Alvvays: Blue Rev

4. Special Interest: Endure

5. Bad Bunny: Un Verano Sin Ti

6. Rosalía: Motomami

7. Big Thief: Dragon New Warm Mountain I Believe in You

8. Lucrecia Dalt: ¡Ay!

9. Yaya Bey: Remember Your North Star

10. Alex G: God Save the Animals

11. The Weeknd: Dawn FM

12. Björk: Fossora

13. Kendrick Lamar: Mr. Morale & The Big Steppers

14. Grace Ives: Janky Star

15. Jockstrap: I Love You Jennifer B