¿Todavía no escuchas el regreso de Everything But the Girl?

“Nothing Left to Lose” se llama la canción con la que Everything But the Girl marca su regreso a la música después de 24 años de silencio sin material nuevo.

Con un ritmo bailable, retro y moderno a la vez, el duo electropop conformado por Tracey Thorn y Ben Watt, vuelve después de que en 1999 Temperamental fuera el último disco para luego separarse en el año 2000.

En NME, Ben Watt comentó: “Queríamos volver con algo que sonara moderno. No estamos haciendo giras de ‘lo mejor de’ ni tocando en estadios. Solo queríamos hacer un disco que sonara bien en 2023. Ese fue el motor”.

Por su parte, Thorn agregó sobre la canción que: “La escribí muy rápido. Es una letra clásica, desesperada, anhelante, sobre intentar conectar con alguien. Escribí la letra, volví y Ben me dijo que tenía otra frase, ‘Bésame mientras el mundo decae/ bésame mientras suena la música’. La terminamos poniendo al final porque era una línea genial”.

Aún no hay fecha de lanzamiento para conocer toda la música que nos tienen que entregar en Fuse, pero con esta canción tenemos para bailar harto del verano.

Sobre el video, comentaron: “Queríamos algo que dramatizara la energía y la emoción del tema. La coreografía parecía el camino más obvio. Queríamos que el baile captara el ambiente de la canción y Charlie Di Placido. lo entendió, así que les dejamos que se pusieran manos a la obra. Tuvo la brillante idea de filmarlo todo en una sola toma. Fuimos al rodaje y vimos todo el perfeccionismo y lo mucho que se había esforzado todo el mundo. Esto es increíble'”,

