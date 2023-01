Michael Jackson al cine: El rey del pop tendrá biopic

“Michael” será la nueva película biográfica enfocada en la vida de Michael Jackson, con la cual se promete entrar en un relato profundo y nunca antes contado.

“Las primeras películas de mi carrera fueron videoclips musicales, y todavía siento que combinar cine y música es una parte profunda de lo que soy”, declaró Antoine Fuqua, quien será el director de la producción. “Para mí, no hay ningún artista con el poder, el carisma y el puro genio musical de Michael Jackson”, agregó.

El director (conocido por películas como The Equalizer, Training Day y The Magnificent Seven), rememorará los primeros años de carrera de Jackson, quien falleció en 2009 a los 50 años.

Por otro lado, el guion está a cargo de John Logan, quien manifestó que esta película entregará al público un retrato profundo y nunca antes contando del hombre que se convirtió en el Rey del Pop.

“La película explorará todos los aspectos de la vida de Michael Jackson, incluidas sus actuaciones más icónicas que lo llevaron a convertirse en el mejor artista de todos los tiempos”, explica el comunicado.

Hasta ahora no hay fecha para saber cuándo comenzará la producción de esta película.