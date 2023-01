¿Se parece “Shakira: Bzrp Music sessions 53” a “Tren al sur” de Los Prisioneros?

El éxito de la nueva sessions de Bizarrap con Shakira no ha dejado a nadie indiferente, y es que a tan solo a una semana de su lanzamiento, la pieza musical alcanzó las 150 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.

Como dice la frase “en todos lados siempre hay un chileno”, en esta oportunidad no es la excepción, pues la “Music Sessions #53″ no tardó en salpicar a nuestro país, luego de que usuarios de redes sociales alertaran sobre un vínculo entre un clásico de Los Prisioneros y el tema de la colombiana con Bizarrap.

Las comparaciones ante la exitosa canción no tardaron en venir, la primera la realizó Briella, Tiktoker venezolana que acusó a Shakira de plagio. A través de Twitter, Briella escribió: “¿También se les parece la sesión de Shakira a mi canción ‘Solo tú’? Estoy que no me lo creo”.

Pero ahora, un usuario de TikTok conocido como Juan Fer Guitar compartió un viral en el que muestra semejanzas entre “Music Sessions #53″ y “Tren al sur” de Los Prisioneros.

El registro ya acumula casi 390.000 reproducciones en solo 24 horas y se posicionó como uno de los más populares en su perfil.

“¿Se habían dado cuenta de que la última canción de Shakira, la sesión con Bizarrap número 53, tiene un parecido a una de rock en español?”, les cuestionó a sus seguidores, para luego interpretar las partes que según él son similares.



Es muy probale que los coletazos de esta polémica producción sumen y sigan. ¿y para ti, el tema de la colombiana tienen similitud con la icónica canción de Los Prisioneros?