¿Ya la escuchaste?: La hija de Björk sacó su primera canción como solista

Muchos son los casos donde la tradición musical trasciende en una familia. En la familia de Björk no fue la excepción, ya que después de varios acercamientos musicales, su hija, Ísadóra estrenó su primer sencillo en solitario.

La canción forma parte de la colección post-dreifing DRULLUMALL #4, recientemente publicada y descrita por The Line Of Best Fit como “un colectivo artístico, compuesto principalmente por jóvenes artistas, procedentes de distintos rincones de la escena folk de Reikiavik”.

En “bergmál”, Ísadóra utiliza su voz apoyándose de diversos recursos que van coloreando el ambiente, acompañando de percusiones y sonidos que recuerdan a la naturaleza.

Mientras tanto, el año pasado, Björk habló con NME sobre la aparición de sus hijos en ‘Fossora‘. “De hecho, disfruté eso y me pareció extraño no incluirlos en el álbum de alguna manera”, dijo.

“No pensé en eso entonces, pero tal vez tenga algo que ver con el hecho de que ambos son adultos ahora. Eso me pareció importante para que pudiera preguntarles y ellos pudieran tener la oportunidad de decir que no en base a una decisión madura. Ahora son iguales a mí”.

Este lanzamiento aún no significa que exista un proyecto musical más amplio para Ísadóra Bjarkardóttir.