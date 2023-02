“¿Prefieren gastar en una alfombra roja?”: Valentín Trujillo también se refiere a la decisión del Festival de Viña del Mar de no tener orquesta en vivo

Ya faltan solamente algunos días para que se lleve a cabo la nueva versión del Festival de Viña 2023. Sin embargo, ya no será igual que en el pasado, puesto que la producción del evento decidió eliminar a la orquesta en vivo del certamen.

Esta situación molestó a muchos como la SCD, Horacio Saavedra y también al pianista Valentín Trujillo, quien a través de sus redes sociales criticó este radical cambio.

El músico, con la ayuda de su familia, escribió un extenso texto catalogando la decisión como “musicidio calificado”.

“No puedo estar ausente de una opinión ante la desastrosa decisión de los organizadores del Festival de Viña del Mar, de no contar con orquesta en vivo. Este error me llega de cerca, en forma sensible y penosa, porque si hay algo por lo que he luchado toda mi vida, es para que las y los músicos populares chilenos tengan la posibilidad, el derecho a expresarse musicalmente a, simplemente, trabajar”, partió relatando en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el tío Valentín afirma que no entiende que esta decisión pase por “ahorrarse dinero importante”:

“Es, por decir lo menos, penoso y vergonzoso. ¿Prefieren gastar en arriendo de alfombras rojas para fiestas que sólo disfrutarán unos pocos y no en música que llegará a millones?”, preguntó.

Posteriormente, explicó que varios estudios comprueban que la música “es fundamental en nuestras vidas y tiene un intenso y positivo impacto en la salud física y mental (…) es lo único que realmente puede unir a las personas en un idioma común”.

“El Festival de Viña es un evento musical y su principal objetivo era que orquestadores, compositores y músicos ejecutantes de cada instrumento y cantantes entregaran un espectáculo del más alto nivel. No sólo es un despropósito un festival de la música sin orquesta, sin músico, sino que también una falta de respeto”, sentenció.

Finalmente, Valentín Trujillo mencionó a Horacio Saavedra, el histórico rostro y líder de la Orquesta del Festival de Viña:

“Querido Horacio, habrá que cambiar la letra para cantar: ‘Viña es un festival, música ya no hay’. Me sumo a todos las y los músicos chilenos para deplorar totalmente esta medida”.