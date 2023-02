“Ghosts again”: Esta es la nueva canción de Depeche Mode

Depeche Mode ha regresado con un nuevo y dramático sencillo “Ghosts Again”, además de anunciar los detalles de su tan esperado nuevo álbum Memento Mori. Mira el video la lista de canciones a continuación.

Con fecha de lanzamiento el 24 de marzo, el decimoquinto álbum de estudio de las leyendas del synth-pop, Memento Mori, viene con una vista previa de ‘Ghosts Again’ y un video de su legendario colaborador visual Anton Corbijn .

“Para mí, ‘Ghosts Again’ simplemente captura este equilibrio perfecto de melancolía y alegría”, dijo el líder de la banda, Dave Gahan, sobre el tema, y su compañero Martin Gore agregó: “No es frecuente que grabemos una canción que simplemente no entiendo. Estoy emocionado de poder compartirlo”.

Con letras que detallan un estado de ánimo de “sentimientos desperdiciados, significados rotos… un lugar para ocultar las lágrimas que lloramos “, ‘Ghosts Again’ habla sobre los temas de la vida después de la muerte que impulsan el nuevo álbum, que se han vuelto aún más frecuentes después de la fallecimiento del compañero de banda Andy Fletcher el año pasado.

En declaraciones a NME , Gahan señaló que aunque el trabajo en Memento Mori comenzó antes de la muerte de Fletcher, este último no grabó ningún material.

Lista de canciones de Memento Mori :

01. My Cosmos Is Mine

02. Wagging Tongue

03. Ghosts Again

04. Don’t Say You Love Me

05. My Favorite Stranger

06. Soul With Me

07. Caroline’s Monkey

08. Before We Drown

09. People Are Bien

10. Siempre tú

11. Nunca me dejes ir