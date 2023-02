“Miren lo linda que estoy ahora que la hinchazón de la cirugía ha bajado”: Madonna se vuelve a referir a las críticas a su rostro

Hace algunos días, Madonna recibió muchas críticas por la forma en que lucía su rostro -principalmente luego de la gala de los premios Grammy-, razón por la cual publicó una foto donde ironizó sobre el tema.

Su mensaje termina con un “lol” (acrónimo en inglés para Laughing Out Loud – reírse muy fuerte) y un emoji de risa.

Todo esto surgió producto de su aparición en los premios Grammy, donde introdujo la actuación de Kim Petras y Sam Smith, pero los cibernautas no tardaron en criticar su aspecto físico, especialmente su cara, lo que atribuyeron a operaciones estéticas.

Ante esto, la artista de 64 años comentó que las fotografías que le hicieron en los Grammy le habrían distorsionado “la cara de cualquiera”, y acusó ser víctima de la “discriminación por edad y la misoginia que impregna el mundo en el que vivimos (…) Un mundo que rechaza celebrar a mujeres que pasan de los 45 años”.

“Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones artísticas que he hecho ni por mi apariencia o por cómo visto y no voy a empezar ahora”, cerro la diva del pop.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az

— Madonna (@Madonna) February 20, 2023