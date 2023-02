“Estoy cansada, tengo derecho a vivir”: Tras 50 años de carrera, Ana Gabriel deja los escenarios

Ana Gabriel, cantante mexicana con casi 50 años de trayectoria artística, sorprendió a su audiencia en Los Ángeles, Estados Unidos, al anunciar su retiro durante un concierto. La intérprete de éxitos como “¿Quién como tú?” interrumpió brevemente el evento para compartir la noticia con su público.

La cantante explicó que se retira debido al cansancio acumulado, y que desea tener más tiempo para disfrutar de su familia de otra manera:

“Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios (…) no está muy lejos porque estoy cansada. Tengo derecho de vivir, tengo derecho de disfrutar a mi familia de otra manera”, expresó la artista. “Dije que cuando yo me retirara iba a decirles, no sé cuándo, puede ser el próximo año”, agregó.