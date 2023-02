Las canciones que no calificaron para ser parte de James Bond

Si duda que las películas de James Bond son reconocidas por muchas cosas, entre ellas, por su banda sonora.

Las canciones que aparece en los créditos iniciales de cada filme se han convertido en temas memorables, que alcanzan un gran nivel de fama y reconocimiento. Sin embargo, estas melodías no siempre fueron la primera opción, pues hubo varios artistas que fueron rechazados.

Si bien artistas como Madonna, Paul McCartney, Carly Simon y Adele que han sido ser parte de las películas basadas en el agente 007, hay otros que no lograron ser parte de la banda sonora.

Blondie- For Your Eyes Only

En 1981 Blondie creó el tema “For Your Eyes Only” para que fuera parte de esta película. Sin embargo, la canción fue rechazada porque, tal como señaló Jon Burlingame en su libro de 2012 The Music of James Bond, los productores preferían que que la banda interpretara un tema que había sido compuesto por Bill Conti.

El grupo se negó a esta petición por lo que la canción terminó siendo para Sheena Easton. De todas formas, después decidieron grabar su propia su versión e incluirla en The Hunter de 1982 .

Ace Of Base- “GoldenEye”

En 1994, Ace Of Base creo la canción “GoldenEye” para la película, pero decidieron rechazar el proyecto. Esta decisión fue tomada por su manager que consideraba que el grupo era demasiado popular para un filme que no tenía el éxito asegurado.

Finalmente los productores eligieron el tema de Tina Turner, pero luego la banda lanzó la canción con letras distintas, reemplazando la palabra ‘GoldenEye’ con ‘Juvenille’.

Pulp- “Tomorrow Never Dies”

Tras el éxito de la película “GoldeEye”, MGM estaba dispuesta a hacer una secuela que tuviese el mismo impacto. Así permitieron que cualquier grupo medianamente famoso les enviara demos de canciones para el proyecto.

Pulp fue una de las primera bandas en postularse al proyecto, pero el tema fue rechazado. Finalmente la canción “Tomorrow Never Dies” fue incluida en la cara B en el sencillo “Help The Aged”.

Alice Cooper- “Man With The Golden Gun”

En 1973, Alice Cooper estaba la cima de su éxito y aunque estuvo muy cerca de asegurar la canción principal de Roger Moore, no lo logró.

Eso debido a que la familia Broccoli rechazó su creación y optó por una canción diferente de Lulu. Tiempo después, la propia artista admitió, no le hizo justicia a la franquicia. “Creo que la mía fue probablemente la peor de todas. No fue una gran canción”.

Radiohead- “Spectre”

Para James Bond, Spectre, Radioead compuso una canción en 2015. Sin embargo, los productores sintieron que era demasiado “melancólica” para el filme, por lo que terminaron eligiendo “Writing’s on the Wall” de Sam Smith.

En navidad de ese año, Thom Yorke subió la canción a redes sociales. “Aunque no funcionó, se convirtió en algo nuestro, que apreciamos mucho”, escribió en la publicación.