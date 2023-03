A los 56 años murió Steve Mackey, el bajista de Pulp

En un comunicado oficial compartido este día jueves, Pulp lamentablemente anunció la muerte del bajista de la banda, Steve Mackey, a sus 56 años de edad.

“Nuestro entrañable amigo y bajista Steve Mackey falleció en la mañana de hoy. Enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Que tengas un buen viaje, Steve. Esperamos poder ponernos al día contigo algún día. Todo nuestro amor”, escribieron.

La triste noticia fue confirmada por su esposa, Katie Grand, quien lo describió como “el hombre más talentoso que he conocido”.

La publicación compartida, que incluyó una fotografía de Mackey en los Andes durante su paso por Sudamérica en 2012, relata una anécdota del bajista. “Tuvimos un día libre y Steve sugirió que fuéramos a escalar a los Andes. Y así lo hicimos. Fue una experiencia mágica, mucho más que quedarnos mirando las paredes de la habitación del hotel todo el día (que es lo que probablemente habríamos hecho de otra manera). Steve hacía que las cosas sucedieran, tanto en su vida personal como en la banda. Nos gusta pensar que ahora está de vuelta en esas montañas, en la siguiente etapa de su aventura”.

Mackey se unió a Pulp en 1989 y participó en la producción de álbumes como Separations (1991), His ‘n’ Hers (1994), Different Class (1995) y This Is Hardcore (1998). Además de su trabajo en la banda, también se desempeñó como productor musical para artistas como Kelis, Cornershop, The Kills, M.I.A., Florence + the Machine y Arcade Fire.

A pesar de que Pulp tiene programados varios conciertos para este año, Mackey ya había descartado la posibilidad de unirse a ellos, como afirmó el año pasado: “He decidido seguir con mi trabajo en proyectos de música, cine y fotografía, y no me uniré a ellos para los próximos shows que anunciaron en el Reino Unido”.