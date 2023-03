The Orchestra llega al Caupolicán con el inigualable rock sinfónico de los años ochenta

El próximo viernes 2 de junio se presentará en Santiago el aclamado espectáculo de The Orchestra Starring Former Members of Electric Light Orchestra. La presentación con muchos de los integrantes de esta banda que se popularizó en la década de 1980, se realizará en el Teatro Caupolicán a las 20:30 horas y es uno de los conciertos más esperados por parte de los nostálgicos de esa época.

Se trata de The Orchestra, nombre de esta agrupación que integran ex miembros de ELO, Electric Light Orchestra, ELO Part II y Electric Light Orchestra Part II, desde principios de 2001.

La banda original se fundó en el año 1970 en Birmingham (Inglaterra) y entre sus características esenciales esta el hecho de patentar un sonido de rock clásico y sinfónico, con un sello inigualable que los convirtieron en una agrupación que vendió durante su carrera más de 50 millones de discos e impuso una treintena de hits en las radios entre los que destacan: “Telephone Line”, “Evil Woman”, “Last Train To London”, “Can’t Get It Out Of My Head”, “Sweet Talkin’ Woman” y “Strange Magic”, entre muchas otras que también estarán presentes en el setlist del próximo 2 de junio.

Sin duda, una de las bandas más esperadas por el público amante del rock clásico y que llegará para mostrar en vivo y en directo uno de los sonidos más pulcros y elegantes jamás inventado en la historia del rock.

Los boletos para la presentación de The Orchestra Starring Former Members of Electric Light Orchestra, ya estan disponibles a través del sistema PuntoTicket y en las boleterías del Teatro Caupolicán (San Diego # 850, Santiago).