Los 55 años de Celine Dion y un “My Heart Will Go On” que nunca pensó que sería un hit

En 1997 Celine Dion ya tenía cuatro discos y varios reconocimientos, entre ellos un Grammy a Álbum del Año, además de ir en camino a ser una de las artistas más reconocidas de la industria musical.

Aún así, cuando escuchó los acordes de “My Heart Will Go On” no estaba muy convencida, ya había tenido una experiencia en cine interpretando la canción principal de La Bella y la Bestia, pero fu su esposo René Angélil (fallecido en 2016) quien propuso un trato con los compositores del tema, James Horner y Will Jennings: Dion grabaría un demo y en base a eso evaluarían su continuidad en el proyecto.

“Decidí que lo único que podía culminar este filme era algo que (reuniera) todas las emociones”, dijo Horner a Billboard en 1998. “Necesitaba a un cantante de ópera más que a un cantante de pop para provocar todas las cualidades emocionales que quería. Para mí, la única persona que podía hacer eso era Céline”, agregó.

“Cuando la grabé, no pensé en una película; no pensé en la radio. Pensé: ‘Canta la canción y luego lárgate de ahí’”, indicó la intérprete cuando se cumplieron 20 años del aniversario del hit.

Por otro lado, la cinta de James Cameron debía estrenarse a fines de 1997, la cual tuvo proporciones gigantescas y enfrentó una producción compleja, de hecho pocos apostaban podía terminar siendo un éxito.

En tanto el mismo Cameron “era escéptico con que una canción pop pudiera funcionar al final de este drama histórico muy dramático”, pero cuando Celine grabó la canción solo bastó una toma para satisfacer (y emocionar) a todos los presentes.

Si bien la canción se creó para la película, la canción debutó en noviembre de 1997 como parte del álbum “Let’s Talk About Love”, y un mes después apareció en Titanic. Allí desató el furor.

El tema llegó al top de los listados musicales y en marzo de 1998 ganó el Oscar a Mejor canción original, uno de los 11 triunfos que obtuvo la película. Además de imponerse también en los premios Grammy.

Este 30 de marzo, la cantante cumplió 55 años, y sigue siendo recordada como una de las grandes artistas de la música y también por su mayor hit: My Heart Will Go On.