Después de las críticas que recibió en los Grammy: Madonna quiere volver a su rostro natural

Una lluvia de críticas recibió Madonna luego de la ceremonia de los Grammy en febrero pasado ¿la razón? la forma en la que se veía su rostro.

Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre que se veía hinchada, que ya no era la misma Madonna e incluso que se había hecho muchas intervenciones quirúrgicas.

“Los medios me han degradado desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tener tiempos más fáciles en los próximos años”, comentó en ese entonces.

Sin embargo, el revuelo no habría quedado ahí, habiendo afectado a la artista al punto de que una fuente anónima cercana a la artista comentó que la cantante estaría considerando volver a una versión “más natural” de su rostro.

“Madonna se sintió profundamente ‘afectada’ por los comentarios de los detractores y está pensando en cambiar de look de nuevo”, señaló el The New York Post, citando a Vogue.