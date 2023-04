“AISIS”: El álbum que fanáticos de Oasis hicieron con inteligencia artificial aburridos de esperar el regreso de los Gallagher

Recién estamos viendo el inicio de todo de lo que es capaz la Inteligencia Artificial. A canciones falsas, ahora se sumó un disco completo tipo especie de tributo a Oasis, pero con la voz de Liam Gallagher desarrollada completamente gracias a la IA.

El álbum fue creado por la banda inglesa Breezer, quienes, como dice su descripción en Youtube, cansados de esperar un reencuentro de Oasis, decidieron crear el suyo propio con canciones escritas por ellos, pero con la voz de Liam. Y agregaron: “Estamos aburridos de esperar a que Oasis se reforme, así que tenemos un Liam Gallagher modelado por IA (inspirado en @JekSpek) para intervenir y ayudar. Parecía ser una combinación perfecta, y nos encanta cómo han resultado”.

Y lo cierto es que el disco ha tenido buena acogida entre los fanáticos de la banda. Hasta ahora, el álbum, colgado en YouTube, cuenta con 5.861 me gusta y en comentarios han dejado algunos como: “Soy un gran fanático de Oasis desde 1994 y esto es como entrar en una dimensión alternativa: asombrado, increíble”. Y otro que expresa: “Esto es increíble. Increíble composición y para mí suena como un Oasis moderno. Fantástica producción también. Me encantó la referencia al final de Bittersweet”.

Ellos no son los únicos que se han referido a “AISIS”. El propio Liam Gallagher elogió el proyecto diciendo “sueno increíble”:

Hey Liam, have you listened to the AISIS album yet?

— Osiris Serrano. (@osirisserrano_) April 19, 2023