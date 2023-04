“¿Crees que si yo dejo de cantar de violencia, va a parar la delincuencia?. Eso no es culpa mía”: Marcianeke y la crisis de seguridad

Marcianeke ha sido uno de los mayores fenómenos de la música chilena del último tiempo, y si bien hay quienes lo aman y otros que no, ha dejado claro que está haciendo lo que le gusta.

En entrevista con Culto de La Tercera, el artista conversó sobre diversos temas, como su historia, la depresión, su trabajo e incluso las drogas.

“No soy mucho de hacer prensa (…) Además yo soy súper melancólico, tengo una mirada muy melancólica. Te puedo estar hablando de una manera, pero puede llegar un momento en que me acuerde de otras cosas y me voy a ir a llorar, cachai”, dijo Marcianeke.

Uno de los temas que se le preguntó fue qué produce en él los prejuicios en torno a su apariencia y a la letra de sus canciones.

“Por ejemplo, me han dicho del contenido de las letras. Quizás me lo han dicho de mala forma del contenido de las letras, de que estoy incitando gente a tal cosa por mis temas, y nunca fue así. Yo dejando de cantar cosas de delincuencia, cosas de incitando a la violencia… ¿tú crees que si yo dejo de cantar de eso, va a parar la delincuencia? No. Va a seguir, va a seguir. Y quizás hasta peor. Yo no dependo de esas cosas, esas cosas no son por culpa mía. Antes que yo cantara, ya había violencia e incluso peor. Eso lo quiero dejar en claro. Los contenidos lo quiero dejar en claro. Todo lo que está pasando no es por culpa mía. No depende de mí”.