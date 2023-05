“Let The Sun Come In”: El regreso de The Pretenders

The Pretenders están de regreso con el nuevo sencillo, ‘Let The Sun Come In’, tomado de su próximo álbum de estudio ‘Relent-less’.

Lo nuevo de Chrissie Hynde y compañía se lanzará este 1 de septiembre.

Hablando sobre el título del álbum, Chrissie dijo: “Disfruto viendo los diversos significados y orígenes de una palabra. Y me gustó la definición: ‘sin disminuir la intensidad’. Es la vida del artista. Nunca te retiras. Te vuelves implacable. .”

Creo que cualquiera en una banda se cuestiona constantemente si debe continuar. Comienza como una búsqueda juvenil y eventualmente, te hace preguntarte, ¿por qué estoy haciendo esto? Es la vida del artista. Nunca te jubilas. Te vuelves implacable” agregó la cantante de Pretenders.

Chrissie, de 71 años, ha coescrito todas las pistas con el guitarrista James Walbourne, de 43, por segunda vez consecutiva.