15 de mayo: El canto final de Gustavo Cerati

Fue el último concierto de su gira Fuerza Natural, pero también, fue el último concierto de su vida.

El sábado 15 de mayo de 2010 Gustavo Cerati se subió al escenario por última vez en el Estadio de Fútbol de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela, para dar fin a una gira que había comenzado hace un año.

De acuerdo a lo que contó a Culto el periodista de El Universal, William Padrón, el concierto “fue muy emotivo, el de mayor audiencia que tuvo Gustavo como solista en Venezuela. El estadio de la Universidad Simón Bolívar es un sitio que de noche se torna frío, alejado de la ciudad, con árboles, pinos alrededor. Gustavo estuvo muy jocoso, un show poderoso que se paseaba entre ese mood Led Zeppelin y Pink Floyd, con aires folk. Hizo bromas sobre tocar baladas de Ricardo Montaner. Había ligera lluvia que iba y venía. Le pedía a la gente que apagara los celulares. Estaba bebiendo y fumando en la tarima. Admirando el paisaje. Otra cosa divertida fue cuando le decía a la gente que agarraran el pasto y se lo fumaran”.

Luego del show el plan era una comida para todo el staff y salir a una fiesta en el restaurante Atlantique, de Caracas. Pero los planes cambiaron abruptamente.

Como relató el guitarrista Richard Coleman a El Clarín en 2010; “Habíamos tenido un show excelente. Después, nos fuimos a camerinos, nos cambiamos, cenamos y recibimos visitas. Todo en el transcurso de una hora y media. Como era el último show de esa etapa de la gira, nos sacamos una foto con el equipo. Gustavo estaba con cara de cansado. Después, él volvió al camerino y se quedó solo. Al rato, tuvo una isquemia. Perdió el control sobre la mano y el brazo, y fue socorrido por alguien del equipo. En los pasillos, encontré un movimiento muy raro. Adrián Taverna me miró con una cara de que algo malo había pasado. Llegaron los paramédicos y le controlaron la presión. La camilla se lo llevó consciente y crucé miradas con él. Tomó un tiempo disolver por completo la atmósfera de celebración que aún imperaba”.

Destino

La ambulancia se llevó a Cerati al Centro Médico Docente la Trinidad, pero al llegar se dieron cuenta que esa zona de la ciudad estaba sin luz, lo que retrasó la asistencia.

Al día siguiente el ex Soda Stereo despertó confundido, pero consciente de lo que estaba pasando. Como lo relata el periodista argentino Juan Morris en el libro Cerati, la biografía: “Al día siguiente, Gustavo se despertó en la clínica consciente pero confundido. El sueño no había tenido su efecto reparador y después de unas horas de inconsciencia se sintió, por primera vez, en un cuerpo que no le respondía del todo. No podía hablar y su costado derecho estaba entumecido, como si sus funciones cerebrales estuvieran replegándose de una parte de su cuerpo”.

Y agrega:

“Se tocaba el brazo, lo agarraba y lo levantaba sin conseguir que se moviera. Un rato después se puso a golpear la baranda de la cama con la mano izquierda con un ritmo fastidiado, lleno de impotencia. En un momento, se sentó en la cama y trató de levantarse, pero tenía varias cánulas conectadas, así que Adrián Taverna tuvo que ayudarlo a caminar esos dos metros hasta el baño. Cuando entró, se vio en el espejo, se quedó quieto y empezó a tocarse la cara, extrañado. Lo miró a Taverna a través del espejo y después volvió a mirarse”.

“La comisura derecha de la boca se le había dormido y le daba un rictus de rigidez al lado derecho de su rostro. Su cara ya no era del todo su cara”.

ACV

El lunes 17 de mayo los médicos confirmaron que Gustavo Cerati había sufrido un accidente cerebro vascular (ACV). Su cerebro se había inflamado a tal punto, que presionaba el cráneo y había que operarlo de urgencia.

Su familia llegó desde Buenos Aires el 18 de mayo y desde ahí, la agonía fue larga. Gustavo Cerati murió el 4 de septiembre de 2014.