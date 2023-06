Joni Mitchell volvió a los escenarios después de 20 años

Casi tres horas duró el concierto que trajo de regreso a los escenarios a Joni Mitchell. Fue el 10 de junio recién pasado la legendaria del folk sorprendió con un show plagado de buenos duetos.

Annie Lennox, Blake Mills, Lucius, Sarah McLachlan, Marcus Mumford, Celisse, Taylor Goldsmith de Dawes, entre otros, fueron los que acompañaron a Mitchel en este retorno después de 20 años sin un show en vivo.

El repertorio estuvo cargado por los grandes éxitos de la canadiense como “A Case of You” y “Both Sides Now”.

La cantante de 79 años hizo vibrar al público y así quedó demostrado en los registros que los asistentes subieron a redes sociales:

Seeing @jonimitchell as a human- someone who’s LIVED. Surrounded with couches and musicians.

Brings me insane joy.

Oh, to be old. Oh, to live. Oh, to have blessed fragility- and strength– all at once.

Oh, just to be. pic.twitter.com/ZmR21MTPCl

— Kate-Madonna Hindes (@girlmeetsgeek) June 11, 2023