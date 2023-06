“Todo tiene que llegar a su fin”: Rod Stewart se distanciará del rock

Rod Stewart lleva seis décadas dedicado al rock. Algo que llegará a su fin.

Fue el mismo Stewart el que comentó que tiene ganas de explorar en otros géneros comentando: “No me retiraré, pero quiero pasar a… Tuve un gran éxito con The Great American Songbook, todos los estándares estadounidenses, y acabo de hacer un álbum de swing con Jools Holland, que sacaré el próximo año, así que quiero ir en esa dirección. Solo quiero dejar atrás todo el rock ‘n’ roll, por un tiempo tal vez. Todo tiene que llegar a su fin tarde o temprano”.

Agregando “tengo muchas ganas de hacer otra cosa, especialmente cantar con la banda de Jools. De todos modos, bordea el rock ‘n’ roll, pero no es ‘Maggie May’ y ‘Do You Think I´m Sexy?’”.

Así es que en el futuro próximo, no veremos tan seguido a la voz detrás de “Hot Legs” y “I Don’t Want To Talk About It”, dedicarse al rock.