“Te quiero, mijita rica”: Bruno Mars encendió al Monumental a pesar de la lluvia

Un noche lluviosa pero con grandes éxitos fue la que se vivió en el Estadio Monumental durante la presentación de Bruno Mars.

El cantante dejó claro que ningún clima amenaza su entrega en el escenario, ya que apareció puntual a las 21 horas y no paró de entregar hit tras hitt.“24k Magic” fue el que dio el puntapié inicial bajo una tormenta incesante

El intérprete de “The Other Side” sorprendió a sus fanáticos con una improvisada introducción “a la chilena”, pues además de realizarla en español, la mezcló con modismos chilenos.

Antes de entonar “Wake up in the sky” el artista suele simular una llamada telefónica con su pareja, quien no contesta y envía a buzón de voz, donde deja un coqueto mensaje: “Hola mami, soy yo, Brunito, papi Brunito”, comenzó diciendo.

“Solo llamaba para decirte que te quiero mucho mijita, mijita rica”, dijo Bruno Mars sosteniendo un teléfono para luego cantar: “Te quiero mucho mijita, mijita rica”.

El momento sacó risas entre sus fanáticos, quienes no tardaron en expresarse a través de los comentarios. “Cuánto se habrá demorado para aprender eso, lo pondré de alarma”; “como se aguantaba la risa”; “que es tierno por Dios otro que cayó a nuestro encanto de Chile”; “Lejos el mejor momento de la noche”, fueron solo algunos.