¿Pearl Jam se presentará en Lollapalooza 2024?

La última vez que se presentaron en Chile fue el 2018 y tras seis años podrían volver, se trata de Pearl Jam y sería a Lollapalooza 2024.

La organización del evento está barajando diversos artistas para ser parte del Line Up, entre ellos está la banda de Seatle, Estados Unidos. Otros nombres que sonarían para Lollapalooza Chile son Blink-182, Lana del Rey, My Chemical Romance, Thirty Seconds to Mars y Hozier.

Según La Tercera, los organizadores se han acercado a los liderados por Eddie Vedder para ver la posibilidad de que participen en el certamen por tercera vez, luego de haber estado en 2013 y 2018.

Si bien los autores de “Jeremy” planeaban visitar la región hacia fines del próximo año, están abiertos a adelantarla, por lo que las negociaciones con Lollapalooza han ido progresando positivamente.

La información también fue confirmada por el periodista brasileño José Norberto Flesch, una habitual fuente sobre la industria de conciertos en la región.

Lollapalooza Brasil 2024 tenta fechar com Pearl Jam! Após tentativas frustradas em outras edições, o festival está novamente tentando de tudo para ter a banda. Mais informações em breve! — José Norberto Flesch (@jnflesch) September 26, 2023

Como suele pasar todos los años, los headliners de Brasil suelen repetirse en la región, y Lollapalooza Chile 2024 no sería la excepción.