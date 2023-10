El regreso de Los Tres es una realidad

Tras semanas de dudas, el grupo Los Tres confirmó su retorno con su formación original.

La banda de “Déjate caer” reseteó sus redes sociales, provocando la expectativa de sus seguidores. Más tarde publicaron una fotografía para anunciar su vuelta.

Álvaro Henríquez, Titae Lindl, Ángel Parra y Pancho Molina, quienes fueron piezas clave en la era dorada del rock chileno durante los 90, se reunirán para revivir la magia que los caracterizó en Los Tres.

Los Tres se presentarán en la inauguración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en el Estadio Nacional este 20 de octubre

“Con humildad leo mensajes llenos de cariño tras la nota de Mi ex banda, feliz que la gente me quiera con LOS TRES”, escribió el baterista en su cuenta en X (ex Twitter).