Mira Bien: Little Richard, el arquitecto del Rock and Roll

La biografía e importancia musical de Little Richard,que murió el 2020 a los 87 años, es lo que trae el documental de Lisa Cortez “Little Richard: I Am Everything”. Y además, por su doble minoría, al ser negro y gay, pero impulsor del Rock and Roll que dejó, además de la música, formas de maquillarse y de vestirse.

“El documental está muy bien documentado”, comentó Ignacio Olivares, quien contó que salen hablando estudiosos e intelectuales, además de Paul McCartney y Mick Jagger.

Nunca se ganó ningún premio. Se le dieron algunas cosas póstumas, pero en su momento, no le dieron nada. En su familia no fue muy querido porque tenía una pierna más corta que la otra y lo trataban de deforme y después cuando dijo quería homosexual, lo echaron de la casa.