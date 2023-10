“Estoy entusiasmado de estar en Chile”: Así fue el regreso de The Weeknd a Chile

Con la gira “After Hours til Dawn Tour”, The Weeknd realizó su primera presentación en Chile el domingo 15 de octubre.

El artista el artista canadiense sorprendió a todos sus fans chilenos que llegaron hasta el Estadio Bicentenario de La Florida para verlo.

La última presentación de The Weeknd fue en Lollapaloza 2017, como uno de los platos fuertes del evento.

El show del artista contó con una gran luna desplegada a 6 metros sobre el escenario y de 10 metros de alto. Además se podía ver la impresionante figura de Sexy Robot, creada por el artista japonés Hajime Sorayama, y que medía 6 metros de altura.

Durante la primera hora de presentación, el artista interpretó sus éxitos mientras usaba una máscara. Pero después de quitársela, se mostró más cercano y comenzó a compartir con el público.

“Estoy entusiasmado de estar en Chile esta noche”, confesó The Weeknd ante los gritos de sus eufóricos fans que no podían más de la emoción.

The Weeknd singing ‘Earned It’ at the ‘After Hours Til Dawn Tour’ in Chile. pic.twitter.com/9eEcikB459

