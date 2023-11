Mira bien: Milli Vanilli y todas las piezas de cómo se armó el fraude

Documental e investigación con un archivo espectacular, comentó Ignacio Olivares sobre el documental Milli Vanilli.

Escándolo que remeció la industria musical a principios de los 90 cuando se descubrió que los cantantes de la banda no cantaban y eran otros los que realmente cantaban y Rob Pilatus y Fab Morvan solo hacían playback.

El productor Frank Farian fue el que ideó esta figura. Al principio ellos firmaron un contrato, pero las condiciones cambiaron al decirles Farian que no quería que cantaran y ellos no pudieron echar pie atrás porque si no, tendrían que haber pagado mucha plata.

Y en el documental también se muestra a los verdaderos cantantes: Brad Howell, Charles Shaw, Linda y Jodie Rocco.