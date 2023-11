100 Mujeres mirando al frente de Francisco Olea: “Entendí que como hombres, somos la suma de muchas mujeres”

En Suena Bien, Bárbara Espejo conversó con Francisco Olea, ilustrador que acaba de lanzar su libro “100 Mujeres mirando al frente”. Un libro íntimo en el que retrata a mujeres que han sido especiales para él. Como contó: “Entendí que como hombres, somos la suma de muchas mujeres. Somos un constructo de mujeres y esa mirada es la que abordó en este libro con lo que me han entregado estas mujeres que son parte de mí”.

Agregando que en el libro también hizo una reinterpretación de lo femenino “quería abordarlo en algún proyecto y se me juntó con una performance que vi de Marina Abramović que me conmovió y me voló la cabeza y entre el ejercicio increíble de mirarse a los ojos y lo que quería, fue decantando”.

Olea hizo una lista libre de todas las mujeres que se le venían a la cabeza, “y después, fui acotando con las que más me gustaría dibujar. Me quedé con las que me gustaría invitar a mi cumpleaños”.

Los retratos

Como contó Olea: “En lo artístico fue un super desafío, siempre me gustó hacer retratos y en algunas tuve que parar porque quería encontrar la mirada que yo quería”.

También contó que “fue un arduo trabajo de documentación y en muchas no había como foto carnet y busqué videos y entrevistas y sacaba pantallazos. Y. decidí el buscar imágenes de mujeres que pocas veces salen serias, como la Julia Roberts que su sonrisa es gigante”.

Chilenas

Hay mujeres chilenas como Violeta Parra, Michelle Bachelet, Christiane Endler, Gladys Marín y Mon Laferte: “Fue la selección más difícil. Dentro de las 100 el porcentaje de chilenas tampoco podía ser muy grande, porque el libro pretende ser publicado fuera de Chile si es que le va bien. Me hubiera encantado poner a la Cecilia Bolocco. Son las mujeres que son importantes para mí”. Y concluyó “qQuedaron fuera más chilenas que me hubieran gustado pero podría haber una segunda parte”.

Mujeres en la música

Con textos cercanos y retratos íntimos, Olea comentó que uno de los retratos que más le costó fue el de Billie Holiday, “encontrar su imagen fue una de las que más me costó. La más potente es la más decadente porque tiene una luz desde arriba y sentía que tenía que retratarla un poco en el infierno, sentía tanto dolor en un momento, que fue bien potente dibujarla”.

Sobre el ejercicio de hacer este libro, Olea también dijo que “cumplí 51 años hace poco y miro para atrás con un poco de nostalgia y presentar a las mujeres así, con su experiencia, me hacia mucho sentido”.

De hecho los retratos que más le gustan, son lo de la gente mayor: “Es un gusto bien personal y quizá no es tan taquillero en el sentido conceptual, pero también hay un tema con la experiencia. Tengo un rollo con el paso del tiempo”.

Encuesta

La que más me gustó: Jane Godall, sus arruguitas fue un placer. Helena Bonham Carter me gustó como quedó retratada.

La que más me costó no está en el libro, Eva Perón. Me quedó tan de cera que no me gustó su dibujo.

Y tenemos concurso. Te puedes ganar un maravilloso ejemplar:

Mira la entrevista aquí: