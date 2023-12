Mira Bien: Shane MacGowan y la historia de una decadencia anunciada

No le gustaba que le dijeran poeta porque sentía que no tomaban en cuenta su trabajo musical. Esto es parte de lo que se ve en el documental “Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan” donde se ve la historia de ascenso, pero también decadencia de Shane MacGowan, quien murió la semana pasada.

El documental es de 2020 y se ve lo mal que estaba, en silla de ruedas e incluso se ve que lo suben al escenario en uno de sus últimos conciertos y siempre con su copa de vino blanco.

En el documental se muestra harto de su niñez y cuenta que comenzó a beber alcohol desde los 6 años, era una cultura que a nadie le importaba, también fumaba y cuenta que su tío le dio wisky siendo muy chico y se puso a hablar con toda su familia. Además cuenta que la gente en el campo se moría de hambre y los enterraban en las dunas.

Shane MacGowan tuvo problemas de drogas, adicciones y lo echaron de su propio grupo.

Aquí el trailer: