Mira Bien: Johnny Cash y su transformación religiosa

Un documental que me tinc{o mucho, pero que después me dejó con sentimientos contradictorios”, comentó Ignacio Olivares sobre el documental “Johnny Cash: The Redemption of an American Icon”. Un documental muy bien hecho con una muy buena biografía que cuenta su infancia, la trágica muerte de su hermano a los 15 años cortado por una sierra, su adolescencia y cuando se encerró en una cueva para dejarse morir, pero cuando sale, “el documental lo cambian y se vuelve medio evangélico. No es fome, pero es super proselitista tipo el cristiano reconvertido”.

Este documental está basado en el libro del mismo nombre, que es un pastor evangélico y la familia de Cash también está metida en el documental. “Es impresionante cómo va cambiando la historia”.