Keith Richards cumple 80 años: 10 canciones para celebrar al inmortal guitarrista de Rolling Stones

Este lunes, el emblemático guitarrista de Rolling Stones, Keith Richards cumple 80 años. A pesar de sus fiestas y excesos, el inmortal músico sigue cumpliendo años, siendo no solo uno de los fundadores del emblemático grupo, sino que uno de sus principales pilares, tanto en la composición como en la escritura.

La dupla con Mick Jagger ha dado lugar a los éxitos más conocidos de una de las bandas más longevas del rock mundial. Y es que desde 1960, los Rolling Stones no han dejado de imponer todo su desplante en el escenario y sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo.

Pese a su fama de constantes escándalos y excesos a lo largo de su carrera, el legendario guitarrista parece esquivar no solo a la muerte, sino que también al descanso musical y a la irrelevancia. Junto a su banda ya está trabajando en un nuevo disco, con algunos adelantos espectaculares con colaboraciones como Lady Gaga y Stevie Wonder.

Desde que la fama llegó a la vida del nacido en Dartford, Reino Unido cultivó la imagen del rockero rebelde, sin embargo, su habilidad con las guitarras siempre se sobrepusieron a los excesos y a más de cinco décadas desde la creación de los Rolling Stones, Richards ha estado rockanroliando.

Pese a que su principal compañero de ruta ha sido Mick Jagger, la relación entre los músicos no ha estado exenta de polémicas, incluso llegando a estar cerca de poner fin para siempre a los Stones en 1986 debido a las constantes diferencias, sin embargo, y como él mismo ha reconocido, la amistad entre ambos siempre ha perdurado.

Keith Richards a los 80 años

Hoy, ya con 80 años Keith Richards parece estar bastante alejado de todos los excesos que lo rodeaban en su juventud.

“En 2019 dejé el tabaco, y no lo he tocado desde entonces. Dejé la heroína en 1978, dejé la cocaína en 2006. Aún me gusta tomarme una copa ocasionalmente porque no me voy a ir pronto al cielo, pero aparte de eso, intento disfrutar con una vida sana. Una experiencia única para mí“, confesó al medio británico, Daily Telegraph.

De acuerdo a medios británicos, Keith Richards festejará su cumpleaños con unas tranquilas vacaciones en un Safari en África junto a su familia.

