Dua Lipa y Los Tres entre los discos más esperados de este 2024

Se espera que este 2024 esté repleto de buena música, y los fanáticos están ansiosos por las nuevas producciones musicales de sus artistas favoritos. ¿Qué artistas lanzarán nuevos álbumes este año?

Dua Lipa

Future Nostalgia fue un disco inolvidable que nos dejó verdaderos éxitos. El año pasado, Dua Lipa colaboró en la película “Barbie” con el tema “Dance the Night” y en noviembre estrenó su sencillo “Houdini”, el primer adelanto de su nuevo disco. Según la artista de origen británico-albanés, este álbum está inspirado en la psicodelia de la década de 1970, manteniendo el pop tan característico de su carrera.

Los Tres

A mediados de octubre, la banda nacional oficializó su regreso a los escenarios con una serie de shows en diferentes puntos del país. Aunque no hay confirmación sobre el lanzamiento de un nuevo disco, esto no ha disminuido la esperanza de los fanáticos, ya que el grupo penquista ha señalado que aún hay posibilidades de lanzar nuevo material. En una conversación con La Tercera, Álvaro Henríquez comentó sobre una mejora en la composición y los arreglos del grupo. “Hay muchas cosas que tenemos que hacer todavía, muchas mezclas y muchos experimentos también. Lo que viene ahora para adelante con Los Tres, con las canciones nuevas, va a ser una crecida muy grande en cuanto a composición y arreglos. Creo que podemos hacer una música que vaya madurando también nuestro estilo”.





Michael Stipe

El exintegrante de R.E.M. ha visto retrasado el lanzamiento de su nuevo disco en solitario debido a la pandemia, emergencias familiares y un bloqueo creativo. En una entrevista con New York Times, entregó más detalles sobre el lanzamiento de su nueva creación musical:

“Ahora tengo una fecha límite. Podría seguir trabajando en este disco durante una década y dejar que mis inseguridades se apoderaran de mí. Podemos decir…que terminé las canciones”, dijo Stipe. Estas declaraciones dieron esperanza para su fanáticos de poder escuchar su nuevo álbum en 2024.

The Smile

El proyecto de los miembros de Radiohead, Thom Yorke y Johnny Greenwood, lanzará su segundo álbum, Wall of Eyes, el próximo 26 de enero. El disco fue grabado en Abbey Road. Hasta el momento, solo conocemos los sencillos “Bending Hectic” y el tema que lleva el mismo nombre que el álbum.

Rihanna

El show de la artista estadounidense en la pasada edición del Super Bowl impresionó a los fans. Desde 2016, no ha publicado un álbum debido a su maternidad y asuntos personales. Para tranquilidad de los fans, se sabe que tiene un acuerdo con Live Action para publicar nueva música en 2024.

Billie Eilish

Todavía no hay fecha de estreno del sucesor de Happier than ever, el último sencillo de la cantante fue “What was I made for” de la película Barbie. En conversación con The Tonight Show Starring Jimmy Fallon aclaró el futuro de su nuevo álbum diciendo que se encuentra “casi terminado”.

Green Day

El 19 de enero se estrenará el nuevo álbum Savior, que cuenta con el sencillo “The American Dream Is Killing Me”. La banda norteamericana ya tiene programadas giras internacionales.