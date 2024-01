10 discos que cumplen 40 años

El año 1984 fue significativo para la música, ya que diversos géneros lanzaron trabajos que dejaron huella en esa década.

¿Sabes cuáles son? Aquí una lista de 10 emblemáticos álbumes que abarcan desde la música pop hasta el rock e indie.

The Smiths – The Smiths

El álbum homónimo de la banda representó su debut en la escena musical, marcando un hito tanto en la historia del rock y el pop, como en el género indie. Este disco nos legó una de las grandes joyas de la banda, nos referimos a “This Charming Man”.

Los Prisioneros – La voz de los ’80

Un momento invaluable para la música chilena fue, sin duda, el lanzamiento del disco La voz de los ’80, reconocido por sus letras con una fuerte crítica social y política.

Madonna – Like A Virgin

La reina del pop celebra el 40 aniversario del lanzamiento de Like A Virgin, un álbum que revolucionó la música. Este disco contó con la célebre participación de Nile Rogers como productor, reconocido por su trabajo previo con David Bowie.

Bruce Springsteen – Born in the U.S.A.

El cantante conocido también como ‘The Boss’, regresó en 1984 con gran éxito gracias a su álbum Born in the U.S.A. Uno de los sencillos que dejó huella en este disco fue “Dancing in the Dark”, así como el tema que comparte el mismo nombre que el álbum.

Tina Turner – Private Dancer

La icónica Tina Turner presentó un disco que combinó diversos géneros musicales como el rock, el soul y el pop. El sencillo principal, “What’s Love Got to Do with It”, alcanzó un éxito arrollador a nivel mundial, llegando al número 1 en varias listas musicales.

Charly García – Piano Bar

Uno de los discos más populares de Charly García, que vio la luz en 1984, destacó por sus particulares sonoridades. “Demoliendo Hoteles” fue uno de los grandes éxitos de este álbum.

Queen – The Works

Este disco tiene harto rock y música electrónica, dejándonos varios éxitos como “I Want to Break Free”, “Radio Ga Ga”, “It’s a Hard Life” y “I Want to Break Free”.

Soda Stereo – Soda Stereo

El álbum homónimo de esta legendaria banda ha dejado huella en generaciones hasta el día de hoy, alcanzando el estatus de disco de platino en Argentina, Chile y Perú.

Prince – Purple Rain

El álbum que formó parte de la banda sonora de la película homónima fue un gran éxito al combinar los elementos característicos de Prince: rock, góspel y pop. Vendió más de 14 millones de copias en Estados Unidos.

U2 – The Unforgettable Fire

El cuarto lanzamiento de la banda irlandesa, nos entregó una experimentación sonora en el género del rock. Temas como “Pride” son de los favoritos por los fans.