Con dúo con Alicia Keys y homenaje a Michael Jackson: Así fue el show de medio tiempo de Usher en el Super Bowl

Usher fue el encargado de liderar el tradicional espectáculo musical en el Super Bowl que se desarrolló en Las Vegas.

Comenzó con “Caught Up”, y pasó por “U Don’t Have to Call”, “Superstar” y “Love in the Club”.

Uno de los artista que participó de este show fue Alicia Keys apareció bajo de debajo de una tela rojo brillante frente a un piano del mismo color para su interpretación de “If I Ain’t Got You”, que se transformó en “My Boo”.

Además, durante su presentación, el artista llevaba solo un guante en un aparente homenaje para Michael Jackson, especial para una presentación realizada en el Mes de la Historia Afroestadounidense.

“Dijeron que no lo lograría”, le dijo a la multitud, para luego dedicar su set a su “mamá”. En los 13 minutos del espectáculo de medio tiempo patrocinado por Apple Music, Usher trajo a varios invitados, incluidos H.E.R., Jermaine Dupri y Lil Jon, este último para “Turn Down for What”, que se convirtió en la clásica de Usher “Yeah!”, e incluyó una aparición especial de Ludacris.

Revisa la presentación de Usher aquí: