El inesperado apoyo de Paul McCartney a Foreigner para que sean incluidos en el salón de la fama del rock and Roll

El productor y músico Mark Ronson, reconocido por su trabajo en la banda sonora de la película Barbie (2023) y por haber sido productor de la gran Amy Winehouse, está llevando a cabo una campaña para que la banda Foreigner sea incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll.

En el programa The Tonight Show with Jimmy Fallon, Ronson mencionó que ha preparado una recopilación de mensajes con figuras históricas del rock, como Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age, Guns N’ Roses y Foo Fighters, en apoyo a la causa.

Sin embargo, el apoyo que más llamó la atención fue el de Paul McCartney, quien realizó un video que se volvió rápidamente viral en redes sociales. En el registro, se puede ver al exmiembro de The Beatles visiblemente sorprendido al enterarse de que Foreigner no se encuentra en el prestigioso Salón de la Fama del Rock & Roll.

“¿Foreigner no está en el Salón de la Fama? ¿Qué mierda?“, dice McCartney en un video que dura apenas unos segundos.

Ronson se sorprendió por el video, pero sobre todo porque nunca había escuchado a McCartney decir insultos: “Nunca he oído a Paul McCartney maldecir (…). ¡Es un caballero! No quiero ser la primera persona que publique un vídeo de Paul McCartney soltando una palabrota“, comentó.

Los fanáticos de la leyenda viviente de la música, como era de esperarse, se encargaron de convertir el registro audiovisual en un meme y dejaron diversas reacciones en la red social X.