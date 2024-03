Doctor Work it Out: la canción que lanzaron Miley Cyrus y Pharrel Williams

Miley Cyrus comenzó con fuerza marzo, ya que estrenó recientemente su sencillo “Doctor” (Work It Out), en el cual colabora con Pharrell Williams.

Tuvo que pasar más de medio año para que la cantante lanzara una nueva canción y casi diez desde su última colaboración con el intérprete de “Happy”. El último tema que realizaron en conjunto fue “Come Get It Bae”.

En su momento, “Doctor” (Work It Out) iba a ser una colaboración entre ambos, como parte del disco “Bangerz” (2013) de la cantante de Cyrus, pero finalmente se descartó en aquella ocasión.

Este nuevo sencillo es una versión totalmente actualizada, regrabada y con reescrituras de varios fragmentos de aquel trabajo que nunca fue publicado. Según explicó Williams a Zane Lowe de Apple Music, todavía “no era el momento adecuado”.

Sin embargo, no sería la primera vez que “Doctor” (Work It Out) se escucha, ya que fue reproducida en el desfile de moda de la marca Louis Vuitton, de la cual Williams es el director creativo, en el marco de la Semana de la Moda de París.

En el video musical, dirigido por Jacob Bixenman, vemos a una Cyrus totalmente empoderada que nos deslumbra con su baile, alegría y libertad. Además, mantiene un look bastante similar al que vimos en la última ceremonia de los premios Grammy, con una gran melena, vestimenta con mucho brillo y transparencia.

A continuación, puedes escuchar “Doctor” (Work It Out):