Para celebrara los 50 años de la victoria de ABBA en el Festival de la Canción de Eurovisió, BBC emitirá una serie de programas especiales.

Entre los programas se encuentran ” When ABBA Came to Britain” en la BBC .

Este es un documental de una hora de duración que tendrá entrevistas con ABBA no transmitidas anteriormente e incluirá “una gran cantidad de actuaciones de la BBC y de otros lugares, así como material de noticias olvidado hace mucho tiempo, que muestran cómo la “ABBAmanía” se afianzó en el Reino Unido en la década de 1970. y 1980”, según un comunicado de prensa.