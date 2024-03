Mira Bien: Syd Barrett, sus mitos y verdades

“Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd” es el documental que trajo Ignacio Olivares que se adentra en la historia de Syd Barrett, quien murió en 2016. Pero este documental comenzó a grabarse hace muchos años y recién se lanzó en 2023.

Sus amores, cómo componía y todas sus extrañezas y resuelve varios de los mitos urbanos que se desarrollaron alrededor de Syd Barret.