“These Days”: La canción que elegiría Jon Bon Jovi para cantar por última vez al público en el caso de retirarse

Desde hace tiempo que Jon Bon Jovi lleva luchando por volver a los escenarios, pero su problema con las cuerdas vocales no ha podido mejorar completamente. Por eso, ha puesto en duda su continuidad en la música, analizando un posible retiro.

El cantante tuvo que ser operado en el 2022 debido a que una de sus cuerdas vocales se estaba atrofiando. Un proceso médico llamado medialización, que tiene por objetivo solucionar ese problema.

Luego de la operación, el cantante ha asistido regularmente a terapia con el fin de apresurar su vuelta y sobre todo, arreglar su problema con la voz para el futuro.

Antes del lanzamiento de la serie documental “Thank You, Goodnight: La historia de Bon Jovi”, el líder de la banda de rock dio una entrevista a Fox News Digital en la que explicó sin rodeos que la recuperación de una cirugía de las cuerdas vocales “es lo peor”.

Respecto a a imposibilidad de su vuelta a los escenarios, Jon Bon Jovi comentó que “nadie anticipa una lesión como esta. Y depende de Dios arreglarlo o no, pero ciertamente estoy al lado del Señor, trabajando”.

Ante la posibilidad de retirarse, el medio LouderSound le consultó sobre cuál canción sería la última que tocaría frente al público “Oh mi Dios. ¡¿Solo una?!”, respondió al instante junto a una risa.

“La primera que se me vino a la mente es These Days, que supongo que nadie pensaría jamás en ella”, comentó el músico.

Luego de responder recitó una parte de la canción: “These days, the stars seem out of reach. These days, there ain’t a ladder on the streets. These days are fast, nothing lasts in this graceless age. There ain’t nobody left but us these days”. (Estos días, las estrellas parecen fuera de alcance/Estos días, no hay una escalera en las calles. Estos días son rápidos, nada dura en esta época sin gracia. No queda nadie más que nosotros en estos días).